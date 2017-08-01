Zhang, Inter: "Borja Valero anche se non è un grandissimo nome è un grande calciatore. Felice di averlo con noi"

Piovono complimenti su Borja Valero, parla Zhang il presidente dell'Inter: "I grandi nomi non sempre servono alla squadra

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha espresso la propria opinione su queste prime fasi di mercato della squadra nerazzurra e ha detto la sua sopratturro sull’affare Borja Valero: “Acquistare grandi calciatori e grandi nomi non vuol dire per forza acquistare gli elementi adatti per la squadra. Il nome a effetto non sempre è quello che serve: coloro che abbiamo preso finora, da Skriniar a Borja Valero, si sono inseriti perfettamente nel gruppo, sono felici di far parte dell’Inter ed è questo ciò che vogliamo, a prescindere dal nome”.

Corriere dello Sport