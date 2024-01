“Non diciamo che Nico Gonzalez sia l’acquisto di gennaio, sarebbe il colmo. Deve imparare a gestirsi”

Angelo Giorgetti, giornalista firma storica de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno della situazione di Nico Gonzalez, sulla via del recupero, queste le sue parole:

“Non dico che Nico Gonzalez sarà il miglior acquisto di gennaio, sarebbe il colmo, perchè è già un giocatore della Fiorentina. Scaloni lo ha definito un magnifico Jolly, bisogna che impari a gestirsi meglio, prende tante botte, quelle botte influiscono anche sui muscoli, non so se riesce a cambiare il suo modo di stare in campo. Deve essere centellinato e gestito in modo diverso, io ci proverei anche se non è facile giocando ogni 3 giorni. Lui non deve andare sempre in una giungla di gambe ogni volta, lui anche quando è al 10% serve per battere i rigori”

