Giorgetti: "Mercato di sostituzioni, il salto si fa con giocatori di qualità. Italiano va tutelato"

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, Angelo Giorgetti, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina dopo il pareggio per 1-1 contro il Lecce:MOMENTO DELLA FIORENTINA "Il risultato raggiunto lo s...

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, Angelo Giorgetti, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina dopo il pareggio per 1-1 contro il Lecce:

MOMENTO DELLA FIORENTINA "Il risultato raggiunto lo scorso anno è stato un vero prodigio. In questa stagione sono mancati i giocatori per il salto di qualità. Il mercato è stato di sostituzioni, con la sola aggiunta di Barak. Questa annata si sapeva sarebbe stata impegnativa per mondiale e doppio impegno, Italiano però ha dimostrato di non saper gestire le tante partite. Ora la società deve essere brava a tutelare colui che l'anno scorso ha dato la spinta in più".

ASSENZA VLAHOVIC "Era l'attaccante ideale per Italiano. In relazione a questo va detto che i soldi sul centroavanti sono stati spesi male. L'attacco viola non gira perché dei tre giocatori offensivi nessuno ha nel passato grandi numeri realizzativi".

ITALIANO "Dare le colpe solamente al tecnico è sbagliato. Va detto però che anche lui nelle dichiarazioni non lo vedo così convinto, lo si capisce dallo sguardo quando parla. La squadra mi sembra sfiduciata e senza orgoglio".

MANDRAGORA "Ovviamente non ha la stessa verticalità di Torreria. A tutto questo si dovrebbe sopperire con la qualità degli esterni che al momento non c'è".

ITALIANO "Italiano stesso si è rammaricato con se stesso per aver fatto giocatori a rischio infortunio poiché affaticati".

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