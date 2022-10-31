Giorgetti deciso: "La Fiorentina vuole aumentare cattiveria e verticalità"

Angelo Giorgetti al Pentasport ha parlato della partita di ieri della Fiorentina e del periodo della squadra di Italiano

Il noto giornalista della Nazione, Angelo Giorgetti, è intervenuto nel corso della puntata del Pentasport di RadioBruno.

Di seguito le sue parole:

"Amrabat ieri mi è sembrato più frenetico che funzionale, si vede che sta cercando di aumentare le frequenze ma ieri è stata una partitra confusa. La Fiorentina è in una fase di transizione, sta cercando di diventare un qualcosa di diverso, ma cosa diventerà non lo sa nemmeno Italiano che vuole aumentare la verticalità e la cattiveria. Se vai in difficoltà con la costruzione dal basso poi è inutile, diventa un'arma al contrario. La difesa sta subendo dei gol in maniera surreale, vedi il gol contro il Basaksheir di settimana scorsa. Se dovessi suggertire qualcosa, mi piacerebbe vedere un po' più di attenzione tenendo la difesa un po' meno alta".

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