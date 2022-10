Giorgetti dubbioso: “Sicuri che i fischi fossero per Jovic? Per me erano rivolti anche a Italiano”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti è tornato a parlare delle polemiche sull’esultanza di Luka Jovic durante Fiorentina-Basaksehir: “Non ho capito i fischi, se fossero rivolti a lui o a Italiano. Secondo me erano mescolati: c’è chi avrebbe voluto vedere Jovic insieme a Cabral e c’è chi non ha digerito l’esultanza del serbo. Si vede, evidentemente, che Jovic ha interiorizzato tante critiche, ma insisto sul mio dubbio: non so a chi fossero rivolti i fischi. Moduli? Falso problema, servono buoni interpreti. A livello di gol, c’è stato un grande spreco, tra Jovic e Ikoné-Bonaventura. L’impresa era possibile”.