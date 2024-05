Giorgetti: “Buttata via una grande occasione per la Champions, era il salto di qualità”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Angelo Giorgetti che ha parlato della Fiorentina: “La Fiorentina deve capire cosa fare da grande, quest’anno è stata buttata via l’occasione per la Champions perché con un altro mercato poteva arrivarci e sarebbe stato un altro discorso, era un salto di qualità. Chi va in Champions prende soldi che in Conference puoi solo immaginare, ha perso un treno goloso. Il salto di qualità arriverebbe con la vittoria della coppa. “

Sui tifosi ad Atene: “La Fiorentina aiuterà i suoi tifosi, non credo non stia facendo nulla, sa quanto siano importanti“.