Giorgetti: "Sconcerti giornalista inarrivabile, non va giudicato da dirigente nella tempesta Cecchi Gori"

Angelo Giorgetti, una delle firme più autorevoli del giornalismo fiorentino, ha raccontato Mario Sconcerti

Angelo Giorgetti, collega de La Nazione, ricorda Mario Sconcerti, scomparso oggi all'età di 74 anni: "Mario Sconcerti fuoriclasse vero. Chi lo ha criticato per alcuni recenti eccessi non ha la minima idea di quale livello abbiano raggiunto i suoi articoli. Li leggevo sapendo che mai avrei ricomposto quella sintesi rara, come se il calcio fosse analisi logica e nello stesso tempo fantasia. Non giudico Sconcerti dirigente nella tempesta cecchigoriana, credo che anche lui avrebbe voluto riscrivere molte pagine di quel capitolo. Ma Sconcerti giornalista è stato spesso inarrivabile. Non abbiamo avuto molti rapporti professionali, ma quella vecchia telefonata inaspettata resterà un segreto che custodiró con cura, Mario. Riposa in pace". Lo riporta TMW

LE PAROLE DI ADANI

https://www.labaroviola.com/adani-racconta-dopo-ronaldo-batistuta-e-stato-il-giocatore-piu-forte-con-cui-abbia-mai-giocato/196194/