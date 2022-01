Giorgetti: “Vista una Fiorentina presuntuosa, basti pensare alla “rabona” di Gonzalez”

“Fiorentina deludente ieri – ha detto a Radio Bruno Angelo Giorgetti, giornalista e tifoso viola -, è stato qualcosa di inaspettato. Per me la Fiorentina è stata presuntuosa, troppo sicura di vincere. Italiano ha notato questo, basta vedere la “rabona” di Nico Gonzalez. Forse su di lui avevamo aspettative più alte, ora deve incidere di più. Il Torino ha avuto 4 giorni a disposizione non penso che il giorno libero dato alla Fiorentina sia stato un problema. L’unico proposito è stato Odriozola che poi ha sofferto Singo”.

