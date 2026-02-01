1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:25

Giorgetti: “La Fiorentina non ha capito che lotta per la salvezza, Vanoli non riesce a motivare la squadra”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

1 Febbraio · 17:11

Aggiornamento: 1 Febbraio 2026 · 17:11

Il noto giornalista, Angelo Giorgetti, commenta la sconfitta della Fiorentina in trasferta contro il Napoli

Il giornalista, Angelo Giorgetti, ha commentato a Radio Firenzeviola la sconfitta della Fiorentina a Napoli: “La Fiorentina dà sempre la sensazione di una squadra che non sa di lottare per la salvezza. Ma l’hanno capito o no? Le occasioni ci sono anche state, ma questa squadra manca nei momenti decisivi. Non vorrei che Vanoli dica ancora che manca cattiveria. Per me questa cosa resta un mistero. Sul secondo gol perché nessuno è andato a raddoppiare? Sono errori gravissimi per una squadra di Serie A”.

Su Vanoli: “Il centrocampo della Fiorentina nel primo tempo io non l’ho capito. Parla di equilibrio e poi mette un centrocampo del genere. La Fiorentina è stata in grande difficoltà nel primo tempo perché a livello di gioco non aveva aggressività. Vanoli è tornato in crisi dopo le tre partite buone. Non riesce a motivare questa squadra”.

Conclude: “Io resto convinto che per salvarsi serva comunque il gioco. Io non so se ci sia bisogno di uno come Ballardini, ho solo la sensazione che a questa Fiorentina manchi un po’ tutto anche a livello societario. Perché oggi nessuno valuta se l’allenatore si sta comportando nella maniera giusta su tanti aspetti”.

