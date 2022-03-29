Giorgetti non nasconde qualche perplessità: ''Italiano-Ramadani? Una faccenda che approfondirei''

La notizia secondo cui Italiano avrebbe affidato la propria procura a Fali Ramdani ha destato qualche perprlessità.

L'autorevole firma de ''La Nazione'' Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno prendendo parola circa la notizia odierna secondo cui Vincenzo Italiano avrebbe affidato la propria procura all'agente Fali Ramadani. Queste le sue parole:

"I rapporti tra la Fiorentina e Ramadani sono ottimi, ma se la notizia del cambio di procura di Italiano fosse vera, allora servirebbe attenzione, visto che con questo procuratore gli orizzonti si allargano molto. Se fossi la società viola, un sondaggino sul futuro lo farei.

Credo che sarà importante il risultato finale di questa stagione. Ad ora Italiano è assorbito dal campionato, durante il quale si è guadagnato dei crediti. Formazione contro l'Empoli? Aspettiamo, perché la sosta porta con sé molte incognite.

Piatek non è in condizioni ottimali, Gonzalez tornerà tardi. Di solito Italiano tiene molto conto del lavoro svolto, Cabral e Ikoné hanno questo vantaggio. Però non sono partiti da Moena, devono recuperare. 15 milioni di investimento per entrambi, però, vanno tutelati nel lungo periodo".

CECCARINI: ''OSSERVATORI DELLA FIORENTINA IN TRIBUNA PER OSSERVARE DA VICINO DALOT''

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