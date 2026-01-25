Giorgetti: “Ieri Fagioli una delusione, Esposito l’ha marcato sempre e non ha fatto praticamente niente”

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari, Angelo Giorgetti ha commentato il risultato a Radio Firenzeviola: “Comuzzo e Pongracic hanno mostrato troppe distrazioni. La Fiorentina deve avere molto chiaro che manca un difensore centrale, e questo ci aspettiamo dalla parte finale del mercato. Secondo me Vanoli avrebbe dovuto far assistere meglio Piccoli in area, sono stati tutti cross morbidi facili per la difesa del Cagliari. Non è un caso che il gol sia arrivato dopo un cross basso…”

Aggiunge: “Solomon si è visto che ha qualità anche se in un momento della partita si era persa. Francamente ho capito poco l’inserimento di Fortini, però devo dire che rispetto a quanto visto fino a poco tempo fa, almeno questa Fiorentina ha voglia di lottare. Il problema è che se fai certi errori li paghi, dispiace aver perso un altro scontro diretto ma fino a chi ha 23 punti sono tutte in ballo”.

Conclude: “Mi ha deluso un calciatore in particolare, ovvero Fagioli. Il Cagliari ha messo Esposito a uomo dal primo minuto, è stato bravo Pisacane, ma Fagioli non ha fatto praticamente niente”.