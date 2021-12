Giorgetti: “Fatta per Ikonè, ma potrebbe arrivare un altro esterno: Berardi sarebbe l’ideale”

Angelo Giorgetti, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Bologna-Fiorentina è una sfida affascinante, entrambe stanno facendo bene”.

CAMPIONATO FIORENTINA “Il campionato dei viola è sorprendente, così come quello dei felsinei. Ho sentito Italiano molto convinto che la prima vittoria in rimonta abbia cambiato molto nella testa dei giocatori. Una Fiorentina molto borderline, con 8 vittorie e 7 sconfitte, Italiano sa bene che adesso ci vuole un salto di qualità. Pareggio innaturale? In alcune partite, ad esempio con la Juve, Italiano ha cercato il pareggio. Quello della concretezza in trasferta è un problema, a volte un punto potrebbe far comodo per aumentare la prioria autostima”.

MERCATO “Per Ikonè è praticamente fatta, insieme a lui potrebbe arrivare un altro interprete valido nel ruolo. L’investimento da parte della società c’è e va apprezzato. Arrivare a Berardi sarebbe l’ideale, a gennaio servirebbe portare a Firenze giocatori che conoscono già la Serie A. Non c’è molto tempo concesso per l’ambientamento. L’altra pedina dovrebbe essere Borja Mayoral: vuole venire a Firenzee riscuote il gradimento di Italiano”.

VLAHOVIC “Vlahovic non se ne andrà a gennaio, vuol portare la Fiorentina in Europa. Lo ha detto nelle interviste, ma soprattutto nello spogliatoio”.

