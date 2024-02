Giorgetti: “Il Bologna è più forte della Fiorentina, c’é differenza enorme nell’atteggiamento e nell’ambiente”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a RadioBruno Il Pentasport nella trasmissione odierna: “Ho visto una grande differenza tra le due squadre come accaduto nei precedenti perché anche Firenze il Bologna ha messo sotto la Fiorentina così come in Coppa Italia quando aveva perso ingiustamente. C’é differenza nell’ambiente e nell’atteggiamento e lo si capisce quando il direttore sportivo del Bologna Fenucci spiega che nel mercato invernale hanno investito 20 milioni perché credono all’Europa, questo a Firenze non si è visto, sono arrivati due prestiti e basta. Italiano ha chiesto un esterno dal mercato il 29 dicembre, ma non è mai arrivato qualcosa vorrà dire.

Su Italiano: “Lo vedo involuto, è visibile che c’è un malessere, è nervoso, la partita col Frosinone fa poco testo, ha preso 50 gol, escono i limiti con qualche squadra più forte come ieri, Italiano fa da parafulmine, ma credo che Thiago Motta lo abbia incartato bene soprattutto quando la Fiorentina pressava, riuscivano sempre ad uscire con triangoli o pochi passaggi, una qualità che la Fiorentina si sogna. Thiago Motta si è evoluto, Italiano si è innervosito, ma non è il principale colpevole.”