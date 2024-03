Giorgetti: “Italiano è ambizioso, non so se la società lo è come lui per questo dubito che resterà””

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Angelo Giorgetti che ha parlato del momento viola in vicinanza della partita col Maccabi e del campionato: “Adesso sono tutti scontri diretti, noi viviamo sempre pericolosamente, però la squadra ha qualità e ci si può togliere delle soddisfazioni. Domani è un’occasione per chi gioca meno tipo Barak e Nzola che credo sostituirà Belotti in vista di Bergamo. Italiano metterà la squadra che gli garantisce la migliore tenuta perché bisogna evitare gli imprevisti, mi aspetto anche Barak che ha segnato all’andata, ma che non vedo proprio dentro il progetto Italiano sinceramente. La fase difensiva ha sofferto all’andata, è importante rientri Quarta e come ha detto Italiano ci sta giochi Comuzzo qualche minuto se la partita ne offrirà l’occasione, ma comunque è un giovane e va inserito gradualmente.”

Su Italiano: “Avrebbe potuto dire che non era il momento in conferenza stampa, invece si è addentrato nella risposta, qualcosa vorrà dire. Lo vedo logorato da 3 anni intensi in cui la Fiorentina è andata oltre le sue possibilità e lui si è impegnato tantissimo per farla overperformare. Italiano ha chiesto un salto di qualità alla società per rimanere, bisogna vedere se saranno d’accordo con lui. Ha fame e questo ha portato la squadra a colmare i limiti che ha, ma mi sa che questa sua ambizione non è la stessa della società.”