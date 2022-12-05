Giorgetti su Amrabat: "Fiorentina tranquilla per via del contratto, ma se arrivano 50 milioni cosa fai?"

Penso che il mercato della Fiorentina giri attorno alla situazione Zurkowski e bisogna capire con quale dosaggio dovrà essere inserito in campo Castrovilli

L'opinionista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e soffermandosi sulle voci di mercato attorno ad Amrabat, queste le sue parole:

"Amrabat? Ha conquistato una vetrina con il Mondiale, aveva già iniziato dalla fine della scorsa stagione. Adesso è un giocatore in salute e la Fiorentina si ritiene tranquilla perchè il contratto è fino al 2024: poi se arriva una di quelle offerte irrinunciabili come 100 milioni è un'altra cosa, bisogna però saperli investire bene. Dobbiamo sapere cosa ne pensa Commisso perchè è un'investimento voluto da lui ed ha speso 20 milioni andando a prenderlo al Verona: se arrivano 50 milioni uno sta zitto e cosa devi fare?.

Mercato di gennaio? A centrocampo c'è un sovraffollamento. Negli altri settori vedo manovre abbastanza limitate, in attacco e in difesa."

PEREYRA IN ORBITA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/gazzetta-pereyra-italiano-lo-vuole-gia-a-gennaio-ma-ludinese-non-vuole-privarsene-ora/194750/