Giorgetti: “Paratici faccia piazza pulita e si circondi di gente di calcio. Tifosi ancora presi in giro”

Angelo Giorgetti ha parlato a RadioFirenzeViola dopo la sconfitta della Fiorentina a Parma: “Ancora una volta i tifosi sono stati presi in giro. Prestazioni come quelle di Kean sono tristi, Paratici deve fare piazza pulita, perché in questa squadra c’è una malattia che rischia di diventare incurabile. Se sbagli in questo modo, significa che non hai la testa. Devono andarsene in tanti, soprattutto i dirigenti.

Paratici? Deve capire con ciascuno dei calciatori le motivazioni che hanno: chi non ne ha vada via. Poi, fossi in lui, mi circonderei di gente di calcio, che vengano ascoltati quando entrano in spogliatoio. Lo stesso Vanoli ha inciso quasi zero”.