Pres. sport Firenze Giorgetti: “Fiorentina sempre assente ai sopralluoghi al Franchi, è il loro modo di fare”

Il presidente commissione sport e cultura Fabio Giorgetti, ha parlato ai microfoni di Italia 7:

“Il 5 marzo 2020 ho convocato commissione sport allo stadio, la Fiorentina non è venuta. È un loro modus operandi, quando andiamo lì loro non si presentano mai. Non so perché, sono scelte è il loro modo di fare. Facemmo quel sopralluogo per verificare lo stato del Franchi, andammo con la Soprintendenza. La Fiorentina non c’era. C’era Edoardo Miano, figura storica del club (è stadium manager). Siamo un po’ amereggiati, esserci rientra nel bon ton istituzionale”.

B. FERRARA: “PRADE’ HA RIPRESO I CONTATTI CON JURIC, E’ LUI IL PRESCELTO. LA PROPRIETA’ VORREBBE GATTUSO”