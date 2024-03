“La Fiorentina si trova a 5 punti dalla Champions. Italiano ha il merito di aver trovare il ruolo a Beltran”

Angelo Giorgetti, firma storica de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina nel giorno della sfida contro il Maccabi:

“Dare la colpa a Italiano è sbagliato, è lo stesso che ha portato la Fiorentina al quarto posto e che aveva chiesto un esterno quando ce n’era bisogno, senza Nico infortunato, Kouamè infortunato, Sottil che non stava bene, si è giocato Brekalo che era venduto e con il solo Ikonè. Italiano ha anche il grande merito di aver trovato il ruolo giusto a Beltran che ricordiamolo, è arrivato come centravanti. Lo stesso si può dire con Martinez Quarta che grazie a lui ha segnato tanto. La Fiorentina è a 5 punti dal quinto posto che significa molto probabilmente Champions League. Dopo 5 anni di Commisso ci saremmo aspettati di più dato che si tratta di una proprietà ricchissima. Il gioco di squadra ha colmato l’assenza di grande qualità. La partita contro la Roma ti può far sperare di un bel salto di qualità, altrimenti devi galleggiare in attesa che qualcuno sbagli, per poi concentrarti sulle coppe. Nel post partita le parole che vengono dette dagli allenatori sono sempre un grande teatrino, perchè devono essere bravi a non compromettere la situazione”

LE PAROLE DI LORENZO AMORUSO SULLA FIORENTINA