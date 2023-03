“Il grande errore di Commisso è paragonare l’Italia con l’America. Fatica a capire i concetti del nostro Paese”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista e firma de La Nazione, Angelo Giorgetti, ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, questa mattina: “I soldi spesi sono stati tanti. Come sempre succede nel calcio, quando ci sono i risultati, parlare di queste cose è più semplice rispetto a due settimane fa. Tutti noi fiorentini diciamo che la Fiorentina è cosa nostra, sono due punti di vista diversi. Commisso dal mio punto di vista non ha aggiunto nulla di nuovo. Sul fatto che lui non voglia imbrogliare ha perfettamente ragione, anche perché la UEFA sta iniziando a muoversi in maniera differente. Un grande errore di Commisso è confrontare molto spesso l’Italia con l’America. Penso che lui faccia proprio fatica a capire cosa rappresenti il calcio nel nostro Paese, non può metterlo a confronto con gli sport americani. Sono due mondi completamente diversi”.