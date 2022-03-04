"Ikonè era un interno, si è adattato a giocare esterno. Cambio modulo? Impossibile con Italiano"

Giorgetti: "Sono fiducioso per il ritorno con la Juventus: la squadra è in crescita. Ma la poca concretezza è un problema serio

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della partita contro l'Hellas Verona. Ecco le sue parole:

JUVENTUS "Sono ottimista perchè mi sembra che il gruppo sia in crescita. Quello che è successo con la Juve è così clamoroso che è difficile da contestualizzare. È un gruppo che ha energie ed ha saputo reagire benissimo anche alla cessione del suo centravanti. Il problema è si dovrebbe iniziare ad inquadrare la porta. È un problema serio e concreto. Ci sono giocatori che quando hanno l'opportunità devono fare molto meglio. Bisogna che, soprattutto gli esterni, contribuiscano in modo diverso. È lo stesso Italiano che mi sembra batta molto su questo tasto e immagino stia lavorando molto per cercare di migliorare questi aspetto. I movimenti funzionano, ma manca sempre qualcosa".

IKONE "È diventato un esterno adattandosi. Prima giocava interno, poi ha fatto anche il trequartista".

CAMBIO MODULO "Conoscendo Italiano è impossibile"

HELLAS VERONA "Mi aspetto una partita molto fisica. È un avversario difficile, ma per l Fiorentina è un bene che a Firenze arrivi una squadra propositiva che può lasciare molti spazi"

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