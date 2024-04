Giorgetti: “L’Atalanta mette Miranchuk e Lookman, la Fiorentina Comuzzo. Al posto di Italiano avrei fatto uguale”

Angelo Giorgetti, firma storia de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo Atalanta-Fiorentina, queste le sue parole:

“L’Atalanta ha messo dentro Miranchuk e Lookman e la Fiorentina Comuzzo, la disparità tecnica tra le due squadre erano sempre più grandi e Italiano ha provato a vincerla nell’ultimi secondi. Se come qualcuno dice che Italiano fa sempre gli stessi errori ci deve essere anche qualcuno all’interno della società che si confronti con l’allenatore, mentre qui si cerca sempre e solo un colpevole. L’idea era quella di andare a fare la partita ma la qualità fa sempre la differenza, loro hanno De Ketelaere e Scamacca e noi no. Se una squadra gioca 3 competizioni non può avere solo 3 centrali difensivi che poi alla fine fanno degli errori anche per stanchezza, non è pensabile far partecipare la squadra a 3 competizioni con 3 centrali. A fare il difensore su Scamacca c’era Mandragora, contano i dettagli. Puoi difendere anche a 5 ma se è Mandragora a marcare Scamacca allora i dettagli contano. La squadra del primo anno di Italiano era più forte di quella di quest’anno, questi 3 anni non hanno mostrato l’evoluzione del progetto. Io al posto di Italiano avrei fatto la stessa cosa, avrei cercato di fare il gol negli ultimi secondi della gara mandando tanti davanti”

