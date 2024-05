Chi si ricorda di Balanta? Eppure 8 anni fa poteva essere un calciatore della Fiorentina…

Eder Balanta sarà avversario della Fiorentina stasera vestendo la maglia del Brugge, ma in realtà 8 anni fa la storia poteva essere diversa visto che, il colombiano sarebbe potuto diventare un calciatore viola. Quando vestiva la maglia del River Plate, infatti, tutto sembrava fatto e il suo sbarco a Firenze era imminente. I dirigenti viola di allora volarono in Argentina per concludere l’affare, ma sul più bello il difensore cambió idea ed andò al Basilea per poi continuare la sua carriera in Germania e poi al Brugge dove il tecnico lo fa giocare a centrocampo. Un bel what if di cui non conosceremo mai la riprova.

lo scrive gazzetta.it