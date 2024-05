Gazzetta svela l’aneddoto: “Italiano, smorfia di dolore al ginocchio e ‘Non ce la faccio a giocare'”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta un aneddoto che riguarda Vincenzo Italiano. A Brugge, alla fine della conferenza stampa della vigilia, l’allenatore della Fiorentina ha fatto una smorfia di dolore toccandosi il ginocchio: “Non ce la faccio proprio a giocare domani”. Quanto avrebbe voluto giocare quella gara Vincenzo Italiano. Durante quei 90 minuti, il tecnico viola tarantolato sarebbe entrato in campo per aiutare i suoi ragazzi. Se solo avesse potuto, ovviamente. La finale è arrivata lo stesso e adesso la Fiorentina sogna e con lei tutta Firenze.

LEGGI ANCHE, 9MILA I BIGLIETTI