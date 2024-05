Tantissimi tifosi dell’Aston Villa presenti ad Atene. Avevano già preso volo e albergo per la finale

Oggi è il giorno della finale di Conference League ad Atene tra Olympiakos e Fiorentina e la città ha iniziato a riempirsi di tifosi non solo quelli delle due squadre arrivate in finale o di tifosi dell’Aek Atene e Panathinaikos squadre rivali dell’Olympiakos, ma a sorpresa sono presenti anche tantissimi tifosi dell’Aston Villa che evidentemente sicuri di arrivare in finale avevano già comprato biglietto aereo e albergo. Chissà se qualcuno di loro verrà comunque ad assistere alla partita e se nel caso sosterrà la Fiorentina visto che i villains sono stati eliminati dall’Olympiakos nelle semifinali.

