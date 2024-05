Commisso: “Andrò alla Fan Zone per salutare tutti i nostri tifosi. Sensazioni? Speriamo vada tutto bene”

Restano ormai pochissime ore alla finale di Conference League in cui la Fiorentina sfiderà l’Olympiacos. Una partita che si disputerà all’Agia Sophia, stadio dell’AEK Atene, in un’atmosfera che si preannuncia infuocata a causa della folta presenza di tifosi greci.

Alla sfida assisterà anche il presidente viola Rocco Commisso, già in città da alcune ore per stare vicino alla squadra e a mister Vincenzo Italiano. Questa mattina il numero uno del club gigliato ha lasciato il proprio hotel nel centro di Atene per una passeggiata e al suo rientro si è fermato con l’inviato di TMW. “Fra poco andrò alla Fan Zone per salutare tutti i nostri tifosi. Stamattina ho fatto una passeggiata e sono stato all’altro hotel a salutare altre persone”, ha dichiarato Commisso.

Successivamente, un commento inevitabile sulle sensazioni in vista della serata. Per rispondere alla domanda, il presidente viola si è rivolto alla moglie Catherine, sempre al suo fianco: “Sensazioni? Che devo dire… speriamo vada tutto bene”, ha concluso il presidente. Nelle scorse ore lo stesso tycoon statunitense aveva così parlato della partita: “Erano tutti carichi, bisognerà soffrire… Ma è bello quando si soffre e si vince. Sarebbe bello vincere per Joe, vediamo se ce la facciamo. I ragazzi ce la metteranno tutta”.

