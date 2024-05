Trevisani: “Italiano perfetto per il Bologna. Prendono chi non ha mai perso tra andata e ritorno in Europa”

Riccardo Trevisani dice la sua a Cronache di Spogliatoio in merito al futuro di Vincenzo Italiano ormai ad un passo dall’addio alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Penso che Italiano sia la prima scelta del Bologna e penso che una volta fatta la finale, perchè Italiano in questo momento sta pensando solo alla Conference, si metterà seduto a parlare con il Bologna. Non vedo intralci e intoppi perchè mi sembra tutto perfetto; una squadra che va in Europa prende uno che in Europa non ha mai perso in carriera tra andata e ritorno e sia perchè il gioco è diverso ma non troppo da quello di Thiago Motta.”

