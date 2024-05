Atene ultimo passo per rendere indimenticabile un percorso bellissimo. Eccolo là, il Partenone

Eccolo là, il Partenone. Eccola là, la finale di Atene. È stata una maratona lunga e piena di difficoltà eppure, alla fine, la Fiorentina ce l’ha fatta. Un’altra finale. La seconda di fila in Europa, la terza in due anni contando quella di Coppa Italia di dodici mesi fa. Un percorso bellissimo, al quale manca l’ultimo passo per renderlo indimenticabile. Comunque vada però, quanto fatto da questo gruppo e da questo allenatore merita tantissimi applausi. Una maledizione, come quella che fino a ieri sembrava aver colpito i viola quando si presentavano dal dischetto. Ci ha pensato Beltran (forse il peggiore ieri) a romperla, trasformando il rigore procurato da Nzola. Di nuovo decisivo, come a Firenze. Segnali, chissà. Di certo, l’ennesima dimostrazione che questa Fiorentina è capace di trasformare in favola anche le storie che parevano più tristi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.