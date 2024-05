Arthur: “Conference nostro obiettivo. Chi entra lo fa con il sangue agli occhi. Ad Atene daremo tutto”

Arthur Melo centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Cagliari che lui stesso ha deciso con un calcio di rigore a tempo scaduto. Le sue parole:

Affrontavate una squadra che non aveva più nulla da chiedere alla classifica ma voi intanto via campionato vi confermate in Europa: “Certo era il nostro obiettivo, sapevamo che loro giocavano in casa e senza pressione ma abbiamo fatto una buona partita e raggiunto l’obiettivo.”

E’ il secondo gol nelle ultime tre: quella palla pesava?: “Lavoriamo ogni giorno per questo per essere pronti quando serve, per fortuna sono andato tranquillo ed è andata bene.”

Italiano punta a farvi sentire tutti importanti, è questo il segreto per arrivare anche quest’anno in fondo quasi a tutte le competizioni?: “Si ogni giorno lui fa tirare tutti in porta. La nostra forza più grande è il gruppo, la squadra: chiunque entra gioca bene fa parte del gruppo e si vede il sangue negli occhi e questo è importantissimo. È sicuramente la nostra forza.”

Atene: potete scrivere la storia della fiorentina: “Sappiamo che è importantissima, sappiamo della nostra responsabilità, non solo per tutti noi, ma per la famiglia fiorentina, i tifosi, per Joe che ci ha lasciato e per tutti coloro che lavorano con noi. Daremo tutto”

