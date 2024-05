Italiano: “Ogni anno giochiamo 60 partite, arriviamo in Europa e in fondo ad ogni competizione”

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Fiorentina contro il Cagliari, queste le sue parole:

“Alla fine cerchi di avere situazione che devi sfruttare, i primi 20 minuti del secondo tempo siamo stati molli e abbiamo concesso tantissimo al Cagliari, non dovevamo farlo. Poi dopo il secondo gol ci siamo svegliati, è alla fine di una stagione lunghissima, abbiamo reagito e vuol dire che abbiamo energie che dobbiamo mettere in campo mercoledi. Sapevamo che dovevamo affrontare nel migliore dei modi la partita, non dovevamo rilassarci e abbiamo avuto una reazione che mi fa contento, siamo ottavi matematicamente, arriviamo alla fine con entusiasmo che non guasta mai.

Secondo me abbiamo pagato gennaio e febbraio quando eravamo messi bene in classifica ma abbiamo avuto malasorte sui rigori e qualche imprecisione che ci ha fatto perdere punti. Arriviamo in una posizione che permette alla Fiorentina di giocare in Europa anche la prossima stagione. Giocando il giovedi la Conference non ti permette di recuperare tutte le energie, se non coinvolgi tutti non arrivi in fondo a tutte le competizioni, sono due anni che arriviamo lunghi, i giocatori stanno tutti bene e tutti in grado di giocare.

Vogliamo dare questa grande gioia a tutto il popolo viola, ai ragazzi che trovano energie giorno dopo giorno, voglio veder gioire Firenze e tutti i ragazzi come è successo a Bergamo. L’Olympiakos ha battuto Fenerbahce, Aston Villa, è una squadra forte, bisogna concedere poco, oggi abbiamo fatto errori che non vanno fatti contro l’Olympiakos, dobbiamo essere sul pezzo. Futuro? Ho parlato con la società come tutti gli allenatori a questo punto dalla stagione ma adesso dobbiamo concentrarci solo sulla finale”

