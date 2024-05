PAGELLE FIORENTINA: NICO DECISIVO, PERLA DI BONAVENTURA, PERSONALITÀ ARTHUR. MALE BELOTTI

Terracciano 7,5 Partita enorme del portiere viola, indubbiamente entra nella top 3 di questa stagione. Para in tutti i modi, di riflesso, di posizione, in uscita nell’uno contro uno. Da capire se poteva far di più sul gol di Mutandwa magari sulla posizione

Dodò 6 Il gol di Bonaventura nasce anche da una sua scelta saggia che in fase di possesso decide di non sfondare ma di tornare indietro e di far ricominciare l’azione. Sta bene fisicamente, quando attacca fa mala, in fase difensiva sbaglia quando è troppo morbido nella marcatira di Mutandwa.

Milenkovic 6,5 Deve marcare Lapadula e non perde nessun duello, spesso si trova anche ad affrontare in velocità Luvumbo, non è la sua specialità ma non si fa saltare

Ranieri 5 Si perde Prati sul gol del pareggio del Cagliari, è fuori posizione e non si accorge del calciatore alle sue spalle. Sbaglia troppo spesso quando si tratta di tenere la linea o marcare in

Biraghi 6,5 Gioca una buona gara il capitano della Fiorentina, perfetto l’assist per il 2-2 di Nico Gonzalez, in fase offensiva è incisivo, in fase difensiva non soffre mai e sceglie spesso la via della praticità

Mandragora 5,5 Non brillantissima la partita di Rolando in cui non riesce mai particolarmente a prendere il suo spazio in mezzo al campo e non incide particolarmente in fase di impostazione

Bonaventura 6,5 Il gol è una perla, di sinistro a giro sul secondo palo dopo una bellissima finta. Il resto della gara è di ottimo livello tecnico, si innervosisce troppo sul finale di partita

Ikonè 5 L’emblema della sua partita è quando Castrovilli ha aperto bene sul fronte di destra andando a far creare la superiorità numerica viola sulla destra ma il francese non se ne accorge e appoggia la palla dietro con Dodò e Bonaventura in tutt’altra posizione. Sbaglia tempi, posizione. Semplicemente fuori dalla partita

Barak 5,5 Mezzo voto in meno perchè nel primo tempo si dimentica di marcare Deiola che da pochi pass incredibilmente spedisce fuori. In quella circostanza rischia anche di procurare rigore perchè tira la maglia al giocatore cagliaritano. Il resto della gara non è banale, è veloce nel giocare la palla, ma mai realmente incisivo

Castrovilli 5,5 Il primo tempo è abbastanza sottotono, sbaglia tanto e spesso si fa mangiare nell’uno contro uno. Nonostante questo regala qualche buona giocata, suo il passaggio per Bonaventura che segna. Cerca di essere pulito tecnicamente ed è quello di cui la squadra ha bisogno. Nel secondo tempo si vede meno

Belotti 5 Si vede solo in occasione di un buon colpo di testa nel quale costringe Scuffet ad una parata scenografica. Per il resto non si vede praticamente mai

Arthur 6,5 Sul gol di Mutandwa è troppo lento a ripiegare e non va a difendere come dovrebbe. Per il resto gioca una gara ordinata e poi va a segnare il rigore decisivo per la vittoria, personalità

Nico Gonzalez 7 Entra e segna. Decisivo con un gol pratico in cui è bravo a fare un bel movimento a beffare Mina

Beltran 6,5 Grazie a lui arriva il rigore, bravo ad anticipare il difensore a farsi fare fallo

Nzola 6 Non ha tanti palloni ma sembra abbastanza reattivo quando la palla va dalle sue parti giocando anche di prima intenzione

Quarta 6 Va vicino al gol di testa su calcio d’angolo, poco altro

AZIONE MERAVIGLIOSA QUELLA DEL GOL DI BONAVENTURA