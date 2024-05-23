Il gol di Bonaventura è arrivato dopo 32 passaggi e 2 minuti di possesso palla della Fiorentina

Azione bellissima quella che ha portato la Fiorentina al vantaggio nel primo tempo contro il Cagliari, 2 minuti di possesso netto

Azione meravigliosa in cui quasi tutti i giocatori della Fiorentina hanno toccato palla, da Ranieri a Terracciano, da Dodò a Belotti. Stiamo parlando dell'azione che ha portato al vantaggio viola segnato da Jack Bonaventura, azione in cui ci sono stati 32 passaggi in 2 minuti netti, manovra conclusa con l'assist poi di Castrovilli per Bonaventura che l'ha messa in rete in maniera meravigliosa, tirando di sinistro (non il suo piede) a giro sul secondo palo.

LA DECISIONE DEL CAGLIARI SUL SETTORE OSPITI PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/i-tifosi-della-fiorentina-non-vanno-a-cagliari-il-club-sardo-apre-il-settore-ospiti-per-i-propri-tifosi/254468/