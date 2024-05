Esodo viola ad Atene, sono 4500 i biglietti venduti. Domani apre la vendita libera. Paure scongiurate

A ieri infatti, sarebbero 4500 i biglietti venduti, a fronte degli 8000 messi a disposizione dalla Uefa. Ottimi dati, viste le difficoltà logistiche e di costi. Attualmente non sono previsti altri charter, oltre a quelli già presenti. Il timore di uno stadio quasi tutto bianco-rosso è scongiurato, così come l’acquisto da parte dei greci dei tagliandi non acquistati dai fiorentini. Da domani partirà la vendita libera, quindi c’è ottimismo. Si va verso un esodo del popolo viola. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI BUCCHIONI