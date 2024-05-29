La Fiorentina delusa dalla Fan Zone viola, ha provato ad intervenire con la Uefa ma non è stata ascoltata

La Fiorentina è rimasta delusa e sbigottita da come è stata organizzata la fan zone per i tifosi della Fiorentina

La Fan zone dedicata ai tifosi della Fiorentina ad Atene è un fiasco, è solo un enorme piazzale di cemento senza nessun tipo di attrazione e senza alcun tipo di gazebo che potesse creare un po' di ombra lasciando i tifosi sotto il sole battente di Atene. Tifosi viola che delusi hanno abbandonato l'area, ma la prima a rimanere delusa e sorpresa in negativo dalla situazione è stata proprio la Fiorentina che quando si è accorta della situazione ha provato a cambiare la situazione mettendosi in contatto con la Uefa che però non ha mostrato nessun interesse nel cambiare la situazione.

LA FAN ZONE VIOLA E' UN FIASCO

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