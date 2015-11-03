Notizie Fan Zone Fiorentina

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La Fiorentina delusa dalla Fan Zone viola, ha provato ad intervenire con la Uefa ma non è stata ascoltata

29 maggio 2024 14:26

La Fan Zone della Fiorentina è un piazzale al sole. Caldo insopportabile e tifosi sfiniti vanno via

29 maggio 2024 13:35

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Sett. 22