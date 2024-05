La Fiorentina è nello stadio della finale. Discorso di Italiano prima della rifinitura, tutti presenti

Alle ore 11 locali, le 10 ad Atene, la Fiorentina ha iniziato la rifinitura sul campo che ospiterò la finale di Conference League contro l’Olympiakos. Per la prima volta la truppa di Italiano ha fatto l’ultimo allenamento prima di una partita europea sul campo in cui scende in campo il giorno successivo, fino ad ora si è sempre scelto per il Viola Park come sede della rifinitura. Prima dell’allenamento Italiano ha parlato con tutti i ragazzi disposti in cerchio intorno a lui, poi gli esercizi fisici e tecnici. Ecco le foto da Atene:

IL CORRIERE DELLO SPORT IPOTIZZA BARONI COME PROSSIMO ALLENATORE DELLA FIORENTINA