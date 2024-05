Jovetic: “JoJo è ancora il mio soprannome, contro i viola sarà una partita speciale”

Un grande ritorno contro la squadra che nel grande calcio lo ha lanciato. Dal 2008 al 2013, JoJo come soprannome, le parrucche coi capelli lunghi e ricci perché, a Firenze, Stevan Jovetic era diventato idolo. E ora è pronto a sfidare il suo passato, contro anche le ovvie emozioni che proverà:

“Cerco di stare un po’ fuori da tutto questo per essere mentalmente pronto per la partita – dice lui a Sky rispondendo alla domanda sulle tante sensazioni che sta provando in queste ore -. Tutti siamo forti, tutti sappiamo giocare molto bene, ma chi è più calmo vincerà”. A Firenze è stato amatissimo “JoJo è un soprannome rimasto, alcuni mi chiamano così anche oggi”. E sull’importanza della gara: “Sicuramente sarà la partita più importante della mia carriera. Ho fatto anche spareggi con la mia nazionale e anche quella era stata importantissima”. L’atmosfera dello stadio? “Ovunque abbiamo giocato abbiamo avuto al seguito i nostri tifosi”. Ordine pubblico? Secondo me non ci saranno problemi”

