Ad Atene la sicurezza sarà garantita da tante forze dell’ordine. Panathinaikos gemellato con la Roma

Il Panathinaikos è contrapposto soprattutto all'Olympiacos

Gemellati da tempo con i tifosi della Roma i fan del Panathinaikos arrivano dalla zona centrale della città e hanno radici che affondano nella classe dirigenziale ellenica, per questo contrapposte all'estrazione più popolare dell'Olympiacos. Come per la finale del maggio scorso la sicurezza sarà garantita da un ingente dispiegamento di forze dell'ordine nell'Oaka, la zona Olimpica dove i 10 mila tifosi viola arrivati ad Atene per la finale di Conference furono stipati, una fanzone poi risultata fallimentare per il caldo asfissiante in un piazzale ricoperto di cemento in fretta abbandonato a favore dell'aria condizionata del vicino centro commerciale.

Un déjà vu inevitabile per una rappresentanza viola stavolta molto più esigua, destinata a essere sovrastata dal tifo incessante del Gate 13, l'associazione di tifosi più antica del calcio greco i cui membri provenienti da tutta il Paese sono così influenti da riuscire a incidere anche sulle decisioni del club. Lo scrive il Corriere Fiorentino.