Mandragora: “Sono stati giorni lunghi e vuoti perché il desiderio di Firenze non si è avverato”

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha pubblicato poco fa un post sul suo profilo Instagram dove torna sulla delusione patita ad Atene ma con un occhio al futuro:

“Il silenzio di questi giorni è un segno di rispetto per la delusione e la frustrazione che tutti noi abbiamo provato! Sono stati giorni lunghi e vuoti, perché il desiderio comune di tutta Firenze non si è avverato! Non siamo riusciti ad ottenere quello che tutti volevamo, quello per cui abbiamo lavorato un anno intero, quello che avrebbe fatto gioire tutti! Non è successo, ma non si può tornare indietro! Dobbiamo guardare in faccia alla realtà e ripartire TUTTI INSIEME! La stagione è arrivata al capolinea e l’anno prossimo avremo da battagliare ancora di più! Sono convinto che lo faremo tutti insieme, da Fiorentina!💜⚜️ GRAZIE PER IL SOSTEGNO VIOLA!💜⚜️”

