Tuttosport: "Atene non porta bene alla Fiorentina, ma la qualificazione ai quarti non è compromessa"

Tuttosport ha analizzato la sconfitta della Fiorentina, sottolineando come sarà necessaria una prestazione diversa al ritorno a Firenze

30 maggio 2024 - 6 marzo 2025. Poco più di 9 mesi dopo dalla disfatta contro l'Olympiakos, la Fiorentina è tornata a giocare ad Atene, questa volta contro il Panathinaikos. Il risultato? Lo stesso, ovvero una cocente sconfitta, questa volta per 3 a 2. E così, Tuttosport ha riservato alcune parole per la prestazione dei viola:

"Non porta bene alla Fiorentina giocare ad Atene. Nove mesi fa ci perse la finale di Conference con l’Olympiacos, stavolta esce sconfitta per 3-2 contro il Panathinaikos. La qualificazione ai quarti non è compromessa, ma il cammino europeo si sta complicando: fra sette giorni a Firenze servirà un'altra prestazione, più arrembante, incisiva, soprattutto più continua".