Italiano: “Sono molto amareggiato e deluso perché ci credevo, dispiacere enorme”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Conference League persa ad Atene:

“Abbiamo avuto tante situazioni per fare gol, anche per pareggiarla con Ikone, abbiamo sudato, lottato, creato contro una squadra che non ti fa giocare. Dispiace perché non meritavamo di perdere, i rigori a quel punto erano una possibilità. Terza finale persa, manca malizia, scaltrezza, mi dispiace molto per i ragazzi ma bisogna accettare il risultato. Non è quello che volevamo, ci gira male, manca sempre lo spunto per farla andare nel modo giusto. Tutti hanno dato il massimo. Perdere fa male quando arrivi in fondo, abbiamo grandi meriti, ma non siamo riusciti a portare un trofeo. Quando vedi vincere gli altri il tuo cammino viene macchiato. Dispiace veder piangere i ragazzi. Fino ai supplementari abbiamo fatto il possibile. Dopo il gol Ikone ha avuto una palla clamorosa per pareggiare. La stanchezza poi non ti permette più di essere lucido e qualitativo e non siamo riusciti a recuperare. In questo momento anch’io ho un cuore, vivo di emozioni e sono molto amareggiato e deluso perché ci credevo, Domenica abbiamo un altra gara poi mi vedrò con presidente e direttore e vedremo il mio futuro“.

