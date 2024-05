La Polizia Greca scorta i tifosi della Fiorentina atterrati a Tirana dal confine con l’Albania fino ad Atene

Tantissimi Kilometri fatti da i tifosi della Fiorentina per sostenere la squadra viola ad Atene, in molti hanno scelto per contenere i costi di volare fino a Tirana e poi guidare fino ad Atene, per loro purtroppo però c’è stata una brutta sorpresa. Infatti una volta presa la macchina a noleggio e superato il confine tra Albania e Grecia sono stati accolti da volanti della polizia che si sono offerti proprio per scortarli fino alla città dove si giocherà la finale, questo piccolo inconveniente ha dilatato ancora di più la durata del viaggio che già di per sé era abbastanza lunga.

