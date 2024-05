Commisso oggi arriverà ad Atene, con lui la moglie ed i figli di Joe Barone. Tutti uniti per un sogno

Si temono assalti da parte delle due tifoserie greche – Panathinaikos e AEK Atene, nemiche dell’Olympiacos – che potrebbero allearsi per creare disordini all’arrivo degli ultras dell’Olympiacos. La capitale è in fermento e non è un caso che la Fiorentina, arrivata ieri in Grecia, alloggi nei pressi del centro sportivo dei prossimi avversari. Non in centro, insomma. Zona sconsigliata. Saranno 9mila i sostenitori in arrivo da Firenze che già da oggi potranno spargersi per le vie le piazze della città. Rispetto a un anno fa la Fiorentina ha scelto di partire con un giorno d’anticipo per preparare al meglio la finale. Ieri l’ambientamento, oggi la rifinitura e poi la conferenza stampa Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura. Infine, oggi arriverà ad Atene anche il presidente Rocco Commisso, insieme a lui anche la moglie Catherine e i figli di Joe Barone. Tutti al seguito della squadra, alla ricerca del sogno. Lo scrive Repubblica.