Febbre da Conference: in quattro ore polverizzati quattromila biglietti. Che impennata! 

Clamorosa e improvvisa impennata del numero dei biglietti acquistati dai tifosi della Fiorentina per la finale di Conference del 29 maggio. Nel primo giorno di vendita libera che ha riguardato – dopo le prime fasi rivolte agli abbonati – tutti i possessori della tessera InViola il dato dei tagliandi staccati per il match contro l’Olympiakos è schizzato nel giro di nemmeno quattro ore da quota 5mila ad addirittura 7mila. Un numero che non solo ha permesso di superare il computo complessivo dei tifosi che furono presenti un anno fa a Praga con il West Ham ma che adesso fa sperare di poter raggiungere quello che, fino a pochi giorni fa, sembrava un target ai limiti dell’impossibile, ovvero il sold out che verrà toccato appena sarà raggiunta quota 8mila ticket opzionati. Lo riporta La Nazione.