Sousa: “Panathinaikos? La Fiorentina non deve temente nulla. Rui Vitoria è un tecnico organizzato”

L'ambiente ad Atene sarà caldissimo

Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, oggi in Arabia, ha così parlato a La Nazione del Panathinaikos, giovedì avversario dei viola in Conference: “La Fiorentina non deve temere nulla, ma giocherà in un ambiente speciale. Caldissimo, capace di prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà ed esaltarla nei momenti positivi. E su Rui Vitoria? Lo conosco, ha dato stabilità e il suo è un gioco molto organizzato che propone calcio. Cura molto i dettagli e predilige il gioco offensivo, come recita la scuola portoghese dei tecnici”.