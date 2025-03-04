Il Panathinaikos è una squadra che vuole fare la partita. Tanto possesso palla ma pochi goal segnati

La Fiorentina domani volerà verso Atene per giocare l'ottavo di finale di andata di Conference League contro il Panathinaikos e tornerà in una città che rappresenta un po' un incubo per i tifosi della...

La Fiorentina domani volerà verso Atene per giocare l'ottavo di finale di andata di Conference League contro il Panathinaikos e tornerà in una città che rappresenta un po' un incubo per i tifosi della Fiorentina. Questa volta ad attendere i viola ci sarà il Panathinaikos, per una sfida che rappresenta sicuramente l'ottavo di finale più difficile affrontato dalla Fiorentina nei 3 anni di Conference League.

Infatti il Pana ha una rosa sicuramente superiore a quella di Sivasspor e Maccabi Haifa, infatti secondo transfermarkt i greci hanno un valore di mercato di 100 milioni. Il calciatore più prezioso in rosa è sicuramente Ioannidis, che ha un valore di 18 milioni ed è il capitano e la punta centrale, anche se fin qui non ha grandi numeri in stagione con 5 goal in 21 partite in campionato e 3 3 reti in 7 presenza in Conference. Ma in generale ci sono diversi buoni giocatore nella compagine ellenica, come per esempio Tetè, Ounahi che fu autore di un mondiale straordinario con il Marocco e Djuricic. In porta c'è il grande ex Dragowski.

Aldilà dei calciatori la stagione del Panathinaikos non è scoppiettante, sono terzi in campionato ad 8 punti di stanza dalla vetta e anche in Conference hanno fatto leggermente fatica, piazzandosi 13esimi nella fase a campionato e soffrendo tantissimo nel play-off contro il Vikingur. Il Panathinaikos è una squadra che ama tenere molto il pallone, 60% di possesso palla medio in stagione, ma l'attacco è un po' sterile, appena 30 goal in 25 partite di campionato e 13 goal in 8 partite di Conference. Anche la difesa non ha grandissimi numeri con 9 goal in 8 partite subiti in Conference e 21 presi in campionato.

Non sarà una partite facile per la Fiorentina, a partire dall'ambiente. Infatti come rivelato da Djuricic in un intervista alla Nazione, ci saranno 60 mila persone allo stadio e l'ambiente sarà molto caldo, un altro fattore che rende questa sfida uno degli incroci più difficili di questi 3 anni di Conference League. Chissà che alla Fiorentina non vengano incontro proprio le caratteristiche del Panathinaikos, sappiamo che la squadra di Palladino preferisce giocare contro squadre che vogliono fare la partita per chiudersi e ripartire in contropiede, forse proprio le ripartenze saranno il segreto per passare il turno.