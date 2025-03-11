Labaro Viola

Sarà Beaton l'arbitro di Fiorentina-Panathinaikos, finì sotto scorta per aver arbitrato male Celtic-Rangers

Come rivelato dall'Ansa sarà lo scozzese John Beaton ad arbitrare il ritorno degli ottavi di finale Conference League tra Fiorentina-Panathinaikos che andrà in scena giovedì alle 21 al Franchi. Beaton...

A cura di Andrea Pagni
11 marzo 2025 12:03
Sarà Beaton l'arbitro di Fiorentina-Panathinaikos, finì sotto scorta per aver arbitrato male Celtic-Rangers -
News
Conference League
Acf Fiorentina
Panathinaikos
Condividi

Come rivelato dall'Ansa sarà lo scozzese John Beaton ad arbitrare il ritorno degli ottavi di finale Conference League tra Fiorentina-Panathinaikos che andrà in scena giovedì alle 21 al Franchi. Beaton sarà assistito in campo dai guardalinee Daniel McFarlane e David McGeachie, il quarto uomo sarà Donald Robertson mentre al var a completare una terna tutta scozzese ci saranno Andrew Dallas e Steven Mclean.

Beaton ha una buona esperienza internazionale avendo arbitrato già 21 partite in Europa League e 5 in Conference oltre a diversi partite della fasi di qualificazione della Champions League. Inoltre è divenuto celebre in patria quando dopo aver arbitrato una derby tra Rangers e Celtic vennero divulgate le sue informazioni personali, venne minacciato e infine finì sotto scorta. Tutto per non aver espulso il calciatore dei Rangers Morelos che rischiò il rosso in 3 circostanze diverse, in una partita che terminò 1-0 proprio in favore dei Rangers

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok