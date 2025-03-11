Sarà Beaton l'arbitro di Fiorentina-Panathinaikos, finì sotto scorta per aver arbitrato male Celtic-Rangers

Come rivelato dall'Ansa sarà lo scozzese John Beaton ad arbitrare il ritorno degli ottavi di finale Conference League tra Fiorentina-Panathinaikos che andrà in scena giovedì alle 21 al Franchi. Beaton...

Come rivelato dall'Ansa sarà lo scozzese John Beaton ad arbitrare il ritorno degli ottavi di finale Conference League tra Fiorentina-Panathinaikos che andrà in scena giovedì alle 21 al Franchi. Beaton sarà assistito in campo dai guardalinee Daniel McFarlane e David McGeachie, il quarto uomo sarà Donald Robertson mentre al var a completare una terna tutta scozzese ci saranno Andrew Dallas e Steven Mclean.

Beaton ha una buona esperienza internazionale avendo arbitrato già 21 partite in Europa League e 5 in Conference oltre a diversi partite della fasi di qualificazione della Champions League. Inoltre è divenuto celebre in patria quando dopo aver arbitrato una derby tra Rangers e Celtic vennero divulgate le sue informazioni personali, venne minacciato e infine finì sotto scorta. Tutto per non aver espulso il calciatore dei Rangers Morelos che rischiò il rosso in 3 circostanze diverse, in una partita che terminò 1-0 proprio in favore dei Rangers