Corriere dello Sport: “Il Panathinaikos non spaventa la Fiorentina. In porta torna Terracciano”

Se è confermato che gioca Terracciano, torna titolare dopo tre mesi

Il portiere Pietro Terracciano potrebbe partire titolare nella sfida di domani ad Atene contro il Panathinaikos. L'estremo difensore della Fiorentina, classe 1990, è stato spesso impiegato nelle partite di coppa, lasciando spazio a David De Gea in campionato. Il tecnico Raffaele Palladino ha abituato i suoi portieri a un'alternanza regolare, e la sfida in Conference League potrebbe rappresentare l'occasione giusta per far tornare in campo l'ex Empoli.

Se confermato titolare, Terracciano farebbe il suo ritorno tra i pali dopo quasi tre mesi di assenza. L'ultima presenza risale al 19 dicembre, nella gara di Conference League contro il Vitoria Guimaraes. Finora, il portiere ha disputato cinque partite nella competizione europea, mentre in Serie A ha collezionato solo tre presenze, a conferma del suo ruolo principalmente nelle coppe.

Nonostante il reparto offensivo del Panathinaikos non sia tra i più prolifici del campionato greco, chiunque sarà il portiere dovrà prestare attenzione per evitare sorprese. La Fiorentina punta a limitare al massimo i pericoli e a proseguire il cammino europeo, affidandosi anche all'esperienza di Terracciano in una partita che potrebbe segnare il suo ritorno da protagonista. Lo scrive il Corriere dello Sport.