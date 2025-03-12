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"Inaccettabile che la Fiorentina venga eliminata dal Panathinaikos. Palladino deve accelerare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il telecronista di DAZN, Ricky Buscaglia, ha così parlato del momento in casa Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Panathinaikos: “La gara con l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2025 15:00
"Inaccettabile che la Fiorentina venga eliminata dal Panathinaikos. Palladino deve accelerare" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il telecronista di DAZN, Ricky Buscaglia, ha così parlato del momento in casa Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Panathinaikos: “La gara con la Juventus è importante per la classifica, ma prima i viola devono uscire indenni dal turno di Conference League. Essere eliminati agli ottavi e da un avversario come il Panathinaikos sarebbe inaccettabile. Palladino deve accelerare il processo di metamorfosi della squadra dopo il mercato invernale, ora servono risultati”.

 

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