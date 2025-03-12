"Inaccettabile che la Fiorentina venga eliminata dal Panathinaikos. Palladino deve accelerare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il telecronista di DAZN, Ricky Buscaglia, ha così parlato del momento in casa Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Panathinaikos: “La gara con l...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il telecronista di DAZN, Ricky Buscaglia, ha così parlato del momento in casa Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Panathinaikos: “La gara con la Juventus è importante per la classifica, ma prima i viola devono uscire indenni dal turno di Conference League. Essere eliminati agli ottavi e da un avversario come il Panathinaikos sarebbe inaccettabile. Palladino deve accelerare il processo di metamorfosi della squadra dopo il mercato invernale, ora servono risultati”.