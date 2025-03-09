Palladino: "De Gea ottima prestazione, ma il portiere per giovedì non l’ho ancora deciso"

Il tecnico viola ha anticipato di non aver ancora scelto il portiere titolare nella decisiva gara di ritorno di Conference League

L'errore di Terracciano in Conference League e l'incidente che ha coinvolto De Gea con il Napoli sembrano seguire una sorta di sfortunato destino che spesso perseguita i numeri uno, anche quando poi compiono parate decisive, come nel caso dello spagnolo questo pomeriggio.

È interessante come Palladino, cosi come dichiarato oggi in conferenza a precisa domanda abbia risposto che non ha ancora deciso chi sarà il portiere titolare per la decisiva partita di Giovedì sera in Conference League. Considerando le difficoltà recenti di Terracciano, ma anche l'importanza di mantenere una certa stabilità e fiducia nei propri giocatori (De Gea è guida in campo e fuori), sarebbe una scelta per molti scontata soprattutto quando si è in una situazione in cui non si può più sbagliare.