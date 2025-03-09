Fagioli, lancia un messaggio di unità: "Testa a giovedì per passare il turno in coppa. Da squadra"

L'ex bianconero sta progressivamente salendo di rendimento e prendendo in mano il centrocampo della Fiorentina

Nicolò Fagioli, nonostante la sconfitta è stato uno dei più positivi oggi. Ora l'attenzione è tutta rivolta a giovedì, al ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos: "Testa a giovedì per passare il turno in coppa. Da squadra". Con queste parole, il centrocampista viola lancia un forte messaggio di motivazione e unità, invitando i compagni a restare concentrati su un obiettivo fondamentale.